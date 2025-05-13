Консульство Польши в Иркутске могут закрыть

В Иркутске, а также в Калининграде могут закрыть консульства Польши. Такие меры станут ответными на закрытие генконсульства РФ в Кракове, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

«Может», – указал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства РФ в Кракове. Остановить его работу планируется до 30 июня. В качестве причины Сикорский назвал якобы «доказанное участие спецслужб РФ в поджоге торгового центра на улице Марвильской».