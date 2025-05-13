Жительница Иркутской области выиграла 5 млн рублей в шоу на СТС

30-летняя жительница Иркутской области, фельдшер скорой помощи Виктории Яковенко стала победительницей шоу «Богатырские игры» на СТС. Ей удалось дойти до суперфинала и пройти непростые испытания, следует из информации PR-службы телеканала.

Фото: PR-служба СТС

Женщина преодолела полосы препятствий, протащила по песку 100-килограммовый сундук, разбила перекрытия на гигантской стене, справившись с заданиями лучше соперниц и заслужив звание «Богатыря всея Руси».

Чемпионку наградили кубком и денежным призом в пять миллионов рублей. Ей удалось обойти десятки соперниц из разных уголков России.