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Жительница Иркутской области выиграла 5 млн рублей в шоу на СТС

30-летняя жительница Иркутской области, фельдшер скорой помощи Виктории Яковенко стала победительницей шоу «Богатырские игры» на СТС. Ей удалось дойти до суперфинала и пройти непростые испытания, следует из информации PR-службы телеканала.

<p>Фото: PR-служба СТС</p>

Фото: PR-служба СТС

Женщина преодолела полосы препятствий, протащила по песку 100-килограммовый сундук, разбила перекрытия на гигантской стене, справившись с заданиями лучше соперниц и заслужив звание «Богатыря всея Руси».

Чемпионку наградили кубком и денежным призом в пять миллионов рублей. Ей удалось обойти десятки соперниц из разных уголков России.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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