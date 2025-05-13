Волейболисты ИНК завоевали золото и серебро в суперлиге областного чемпионата

Волейболисты Иркутской нефтяной компании (ИНК) завоевали золото и серебро в суперлиге чемпионата Иркутской области 2024/2025.

Мужская команда ИНК заняла 1-е место, опередив команды «Иркут» (2-е место) и «Химик» (3-е место). Женская команда ИНК стала серебряным призёром чемпионата, уступив команде ИРНИТУ, бронзовая медаль – у женской команды «Олимпиец».

В числе лучших игроков чемпионата также отмечены представители ИНК. Среди мужчин это Антон Шарпинский (лучший нападающий), Даниил Гоголев (лучший связующий) и Константин Артемьев (лучший блокирующий). Среди женщин – Анастасия Соколова (лучшая блокирующая) и Антонина Грудина (лучшая связующая).

ИНК активно поддерживает развитие спорта в Иркутской области, включая волейбол и другие дисциплины. Компания сотрудничает с областной федерацией баскетбола, реализуя совместные проекты по поддержке детских спортивных школ, проведению турниров и совершенствованию системы обучения тренеров и судей. В марте 2025 г. ИНК выступила партнером Всероссийского матча по баскетболу среди любительских команд, собравшего более 1500 зрителей.

Также развитие спорта среди сотрудников является одним из приоритетных направлений социальной политики ИНК. В компании сформированы команды по 13 видам спорта, регулярно проводятся спартакиады и корпоративные соревнования.