Рабочий отсудил у бизнесмена более 200 тысяч рублей в Иркутской области

В Иркутской области рабочему удалось отсудить более 200 тысяч рублей у предпринимателя, который не платил ему зарплату. Подробности сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, предприниматель не заключил с сотрудником трудовой договор в письменной форме, несмотря на фактический допуск мужчины к строительным работам, обеспечение его необходимыми материалами, оборудованием и инструментами, средствами индивидуальной защиты, местом для проживания.

«Заработная плата с момента начала выполнения работ ему не выплачивалась, просьбы оформить трудовые отношения игнорировались. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление об установлении факта трудовых отношений между работником и организацией», – говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения дела на работодателя возложена обязанность внести записи в трудовую книжку и электронную трудовую книжку мужчины, в его пользу взыскана недоначисленная и невыплаченная заработная плата, а также компенсация морального вреда на общую сумму 218 тыс. рублей.