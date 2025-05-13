Более 40 браконьерских сетей обнаружили на Байкале

Транспортные полицейские обнаружили и изъяли 44 браконьерские сети из озера Байкал в Байкало-Ленском заповеднике. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, прежде было обнаружено, что люди на моторной лодке ставят сети вдоль береговой линии, после чего началась проверка. За три дня из акватории подняли 44 оставленные браконьерами рыболовные сети разной длины, в 30 из которых попалась 241 рыба, предположительно, хариусы.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по поиску правонарушителей и установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, с 25 апреля в Приангарье действует нерестовый запрет на вылов щуки, хариуса, линя, тайменя и сига.