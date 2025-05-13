Что чаще всего заказывали из «Слаты» жители Иркутской области на майские праздники?

Теплые майские праздники увеличили онлайн-продажи мороженого, вод и газированных напитков, чипсов и мясной продукции. Сеть супермаркетов «Слата» проанализировала онлайн-заказы и выяснила, что чаще всего покупали иркутяне.

Доля онлайн-заказов год к году только увеличивается. Сибиряки активно используют сервисы для заказа доставки домой. Торговая сеть «Слата» отметила рост онлайн-заказов в 3,5 раза год к году, рост среднего чека на 15%. Самыми востребованными категориями товаров в 2025 году стали корма для кошек, молочная продукция, лапша и супы быстрого приготовления. Существенный прирост по объему продаж и заказам у картофеля. В этом году он переместился с 20-го на 3-е место по популярности.

Абсолютным лидером в онлайн-продажах на майских праздниках стала готовая продукция от «Слаты» - блины и салаты, а также сладкие напитки и минеральные воды, овощи и мясная продукция. Покупатели «Слаты» заказали более 2 тонн мясной продукции, 80% из них пришлось на куриное мясо. Жаркие дни стимулировали рост продаж мороженого (+23%), вод и газированных напитков (+10%), лапши быстрого приготовления (+18%), чипсов и снеков (+12%).

Сеть супермаркетов «Слата» предлагает доставку более 15 тысяч наименований продуктов с помощью сервисов Яндекс.Еда, Деливери, Купер, а также собственной службой.

– В собственной доставке мы предлагаем постоянные промо: бесплатная доставка любого заказа от 700 рублей, ежемесячные промокоды на скидку 15% от суммы чека. Промокод всегда можно найти в наших магазинах либо получить в пуш-уведомлении приложения «Моя Слата» и оформить заказ со скидкой, – рассказала руководитель направления e-com продаж торговой сети «Слата» Анастасия Смирнова.

Если говорить об объемах продаж, то лидирующие позиции по популярности из года в год занимают одни и те же товары: картофель, лук, бананы, сахар-песок и молоко. В собственном производстве «Слата» покупатели отдают предпочтение блинчикам, курице гриль, винегрету, оливье с колбасой, оладьям куриным.