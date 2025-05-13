40% иркутян выбрали профессию еще в школе

Женщины этом вопросе проявили себя решительней мужчин. Результаты опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

40% жителей Иркутска определились с будущей профессией к моменту окончания школы. Еще 46% выпускников сомневались в выборе, а 14% не смогли ответить на вопрос.

Женщины проявляли большую решительность: 43% из них знали, кем хотят стать, против 37% среди мужчин. Чем старше респонденты, тем чаще они заявляли о раннем профессиональном самоопределении – среди людей старше 45 лет таких оказалось 46%, тогда как среди молодежи до 35 лет – только 35%.

Исследование также выявило зависимость между уровнем дохода и ранним выбором профессии: среди иркутян с зарплатой от 100 тыс. рублей 44% определились со специальностью в школе, тогда как в группе с доходом до 50 тыс. рублей таких было 36%.