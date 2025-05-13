30 населенных пунктов Иркутской области получат мобильную связь в 2025 году

Работы пройдут в рамках устранения цифрового неравенства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства в следующем году мобильная связь и интернет появятся в 30 отдаленных селах и деревнях Иркутской области. Среди них – Топка Черемховского района, Бухун Иркутского района, Дубынино Братского района и другие населенные пункты, выбранные по итогам голосования жителей.

– Помимо федерального в Иркутской области с 2024 года реализуется региональный проект по обеспечению связью малочисленных территорий. В прошлом году в его рамках вышки связи были установлены в четырех населенных пунктах. Доступ к услугам получили более 900 человек. В этом году продолжаем эту работу. Также продолжается устранение цифрового неравенства по федеральной программе. Уверен, что общими усилиями мы сможем сделать все необходимое для того, чтобы связь была доступна на всей территории региона, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщил министр цифрового развития региона Александр Селедцов, в 2024 году уже подключили 13 поселений, еще 11 находятся в процессе подключения. На сегодня введены три новые базовые станции, до конца июня заработают еще шесть, а две дополнительные станции планируется запустить до сентября 2025 года. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».