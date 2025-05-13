Новости

Объем автокредитов в России сократился в 2,4 раза за год

И на 57,8% по сравнению с 1 кварталом 2024 года. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

В первом квартале 2025 года российские банки выдали автокредитов на 236,4 млрд рублей, что на 57,8% меньше показателей аналогичного периода 2024 года.

Наибольшее падение спроса зафиксировано в:

  • Ростовской обл. (-63,5%),
  • Новосибирской обл. (-60,1%),
  • Кемеровской обл. (-59,0%),
  • Санкт-Петербурге (-58,8%),
  • Москве (-57,4%).

Лидерами по объему выданных автокредитов остаются:

  • Москва (23,2 млрд руб.),
  • Подмосковье (19,7 млрд руб.),
  • Санкт-Петербург (13,1 млрд руб.).

Читайте также:

Продажи автомобилей в России продолжают падать
7 мая 2025
На российских складах скопились рекордные объемы автомобилей
30 апреля 2025

Наименьшее снижение показателей наблюдалось в:

  • Самарской обл. (-45%),
  • Пермском крае (-45,5%),
  • Оренбургской обл. (-46,6%).

«Падение выдачи автокредитов в 1 квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года, – отмечает директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» Алексей Волков. – В наступившем году тенденция по сокращению выдачи автокредитов продолжилась. Помимо названных причин снижению объемов выдачи автокредитов и ее количественному сокращению способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки. Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны».


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес