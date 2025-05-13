Объекты благоустройства выбрали 80 тыс. жителей Иркутской области

Голосование продлится до 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Более 80 тысяч жителей Иркутской области отдали голоса за объекты благоустройства в ходе общероссийского голосования, проводимого Министерством строительства РФ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Жители региона выбирали среди 63 дизайнерских проектов благоустройства, представляющих 57 территорий. Выбор доступен на ресурсе zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня включительно.

Значительная поддержка инициатив обеспечена усилиями волонтеров, число которых превысило 2 тысячи человек. Благодаря их активной работе уже собрано около 40 тысяч голосов.

– Благодаря всероссийскому голосованию жители сами выбирают то, как будет выглядеть место, где они живут, какое общественное пространство будет благоустроено и какие работы будут выполнены. Участие региона в проекте позволяет привлечь федеральное финансирование и создать ещё больше современных комфортных пространств для отдыха, прогулок, занятий спортом, игр с детьми и совместного времяпрепровождения с родными и друзьями, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.