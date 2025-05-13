РСХБ и Константин Ивлев ищут героев локальной кухни

Более 1,5 тыс. гастробрендов заинтересовал всероссийский кастинг рестораторов.

Вместе с бренд-амбассадором банка – «Шефом всея Руси» Константином Ивлевым – РСХБ проводит всероссийский кастинг среди рестораторов, чтобы найти самые аутентичные, самобытные и перспективные гастрономические проекты страны. Пятёрка победителей станет героями в программе «Ш еф в деле » на телеканале «Пятница», а 40 призеров разделят призовой фонд в 10 млн рублей.

Заявить о себе на федеральном уровне уже решили более 1,5 тыс. локальных гастробрендов. Чтобы принять участие, владельцы заведений подключают бесплатный пакет РСХБ для бизнеса «Шеф в деле» и направляют видеовизитку с описанием своего ресторана. Прием заявок на участие в кастинге продолжится до 15 июня этого года.

«В этом году Россельхозбанку 25 лет, и все эти годы мы работаем для того, чтобы на столе россиян были вкусные и качественные отечественные продукты питания. Ресторанный сегмент играет важнейшую роль в цепочке производства и потребления «поле-тарелка», и всё больше жителей нашей страны сейчас выбирают аутентичные региональные бренды. Мы верим, что за локальной кухней – будущее российского гастрономического рынка, и хотим помочь малому бизнесу в сфере общепита раскрыть свой потенциал», – поделилась мнением руководитель Блока маркетинга и коммуникаций РСХБ Инна Корягина.

«Я стал амбассадором Россельхозбанка, потому что его философия мне очень близка. Вместе мы помогаем своим людям продвигать свою продукцию. Я не понаслышке знаю, что построение узнаваемости бренда – важнейший шаг в развитии ресторанного бизнеса. В России столько локальных брендов и уникальных вкусов – от карельских калиток до сибирских пельменей, от бурятских буузов до донских щей. Давайте вместе покажем их всей стране», – рассказал Константин Ивлев.

Кастинга рестораторов продлится до 15.06.2025. Количество призов ограничено. Подробности об организаторе акции, о полных правилах ее проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения в соответствии с правилами .

Ранее бренд-амбассадорами РСХБ выступали такие признанные эксперты кулинарии и ресторанного бизнеса, как ресторатор Аркадий Новиков и актриса, ведущая и кулинар Юлия Высоцкая.