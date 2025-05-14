Бизнес-Клуб38 приглашает на масштабный практикум с экспертами из Дубая

Бизнес-Клуб38 приглашает на уникальный бизнес-практикум, который пройдет в Иркутске 25 мая. Это мероприятие станет настоящим источником вдохновения и роста для предпринимателей, благодаря использованию передовых IT-продуктов и знаниям ведущих экспертов из Дубая, отмечают организаторы.

«Это шанс развиваться в окружении лучших! На практикум приедут три выдающихся спикера — Владислав Бермуда и Олег Шадский из Дубая. Имя третьего спикера пока остается интригой», — рассказал основатель и президент Бизнес-Клуб38 Вячеслав Соколов.

Владислав Бермуда, признанный международный спикер и эксперт по кроссмаркетингу, поделится секретами создания и монетизации социального капитала. Олег Шадский откроет возможности масштабирования бизнеса через франчайзинг.

Программа мероприятия включает нетворкинг-сессию с Екатериной Косенко, основателем «Первой школы профессионального нетворкинга» и амбассадором «Международного БизнесКлуба38», а также захватывающую игру "Монетизатор".

Партнерами события являются строительная компания "Вектор", финансово-правовая группа "HELPGROUP", майнинговая компания "Криптомир" и пятизвездочный бутик-отель "History".

Не упустите возможность стать частью этого значимого события!

Дата: Бизнес-практикум пройдет 25 мая в 11:00

Место: Baikal Business Center, ул. Байкальская, 279. Количество мест ограничено, требуется регистрация.