Самолет Ан-24 вернулся в Иркутск из-за отказа генератора двигателя

В Приангарье произошел авиационный инцидент. Самолету Ан-24 авиакомпании «Ангара», летевшему из Иркутска в Тынду, пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

«По предварительным данным, сегодня в ходе полета у воздушного судна возникла техническая неисправность. Воздушное судно благополучно приземлилось в международном аэропорту Иркутска. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, произошел отказ одного из генераторов двигателя. Организована доследственная проверка по статье «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», обстоятельства устанавливаются.