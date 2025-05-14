Здание детского сада сгорело в Аларском районе Иркутской области

В деревне Отрадная Аларского района сгорело здание детского сада «Родничок» 1990 года постройки. Пламя уничтожило объект полностью, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото: тг-канал губернатора Игоря Кобзева

«Предварительно, распространение огня началось со стороны законсервированного помещения фельдшерско-акушерского пункта. Он находился под одной крышей с детским садом и был закрыт в связи с вводом в эксплуатацию нового здания ФАПа», – отметил глава региона.

Спустя три часа пожар удалось ликвидировать. Здание восстановлению не подлежит. Известно, что детский сад посещало 11 детей, он был рассчитан на 15 воспитанников. Рассматривается вопрос перевода малышей в детсад села Иваническое, которое находится в пяти километрах от деревни Отрадная. Вопрос прорабатывается.