Здание детского сада сгорело в Аларском районе Иркутской области

В деревне Отрадная Аларского района сгорело здание детского сада «Родничок» 1990 года постройки. Пламя уничтожило объект полностью, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Предварительно, распространение огня началось со стороны законсервированного помещения фельдшерско-акушерского пункта. Он находился под одной крышей с детским садом и был закрыт в связи с вводом в эксплуатацию нового здания ФАПа», – отметил глава региона.
Спустя три часа пожар удалось ликвидировать. Здание восстановлению не подлежит. Известно, что детский сад посещало 11 детей, он был рассчитан на 15 воспитанников. Рассматривается вопрос перевода малышей в детсад села Иваническое, которое находится в пяти километрах от деревни Отрадная. Вопрос прорабатывается.