Администрация района задолжала бизнесмену в Иркутской области 9 млн рублей

Задолженность по исполненному муниципальному контракту на сумму свыше 9 млн рублей обнаружили в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Подробности сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, администрация района заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений детской школы искусств. Подрядчик выполнил свои обязательства, однако заказчик оплату не перечислил. В результате перед организацией сформировался долг.

Прокуратура внесла представление мэру Казачинско-Ленского муниципального района, после чего долг был погашен.