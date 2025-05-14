Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 мая: 8 378,8496 руб/1 г золота и 82,9200/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 8 378,8496 руб.
- 1 грамм серебра - 82,9200 руб.
- 1 грамм платины - 2 545,7200 руб.
- 1 грамм палладия - 2 491,3301 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 267,0299 р. (3,09%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6400 р. (1,94%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,0901 р. (0,82%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 54,6700 р. (2,15%).