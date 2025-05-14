США готовят самые жесткие санкции против России: заявление Келлога

США пригрозили введением самых жестких санкций против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского кризиса. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что новые меры могут стать наиболее жесткими из всех, примененных ранее. Это заявление прозвучало на фоне предложения российского президента Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая, передаёт РБК.

Путин предложил начать обсуждения без предварительных условий, с целью достижения долгосрочного мира и устранения первопричин конфликта. В Кремле анонсировали визит российской делегации в Турцию, хотя ее состав пока не раскрыт. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность лично встретиться с Путиным на переговорах.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности своего визита в Турцию, если сочтет это полезным, и пригрозил отказом от роли посредника в случае отсутствия прогресса. В Кремле также выразили обеспокоенность по поводу возможного продолжения поставок оружия Киеву во время предложенного перемирия.