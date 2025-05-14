Новости

Российские банки резко уменьшили число отказов по ипотеке

Российские банки существенно сократили количество отказов по заявкам на получение ипотеки в марте текущего года. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые приводит Forbes, уровень отказов составил всего 46,1%, что стало наименьшим значением с начала предыдущего года. Для сравнения, в январе-феврале показатель находился на уровне 54,4%-54,6%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил сложившуюся ситуацию рядом факторов. Во-первых, на фоне ужесточения условий по льготным ипотечным программам и роста ключевой ставки выдачи сильно снизились, а доля отказов до нового года стабильно сокращалась — банки пытались добрать с рынка то немногое, что оставалось.

Читайте также:

Сбер и ВТБ отменяют комиссии по льготной ипотеке
12 мая 2025
Набиуллина требует отменить комиссии банков при льготной ипотеке
29 апреля 2025

Во-вторых, по словам эксперта, происходило и серьезное снижение спроса со стороны качественных заемщиков: самые надежные из них, учитывая высокие ставки и жесткие неценовые условия кредитов, предпочли взять паузу. На этом фоне в начале года доля отказов в ипотечных кредитах заметно выросла. 

Одна из причин роста доли одобрений в ипотечном кредитовании, по мнению банкиров, —  увеличение размера субсидии, которую они получают из федерального бюджета за выдачу кредита по льготным ставкам в порядке компенсации недополученного дохода. Расчет происходит по такому принципу: к действующей ключевой ставке прибавляется размер субсидии и вычитается ставка льготного кредита. Например, для семейной ипотеки, где потолок ставки составляет 6% при ключевой ставке в 21% при действовавшем до февраля размере возмещения 2 п. п., банк мог рассчитывать на компенсацию недополученных 17%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2025, последние новости ":
Все материалы сюжета (977)


Реклама на сайте

MetaEstate
«Нарния» с сибирским характером. 5 преимуществ посёлка «Кроны»
Посёлки, вдохновлённые природой. MetaEstate запускает два новых загородных проекта
Ваш личный полуостров покоя. 5 фактов о посёлке «Уладова Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес