Российские банки резко уменьшили число отказов по ипотеке

Российские банки существенно сократили количество отказов по заявкам на получение ипотеки в марте текущего года. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые приводит Forbes, уровень отказов составил всего 46,1%, что стало наименьшим значением с начала предыдущего года. Для сравнения, в январе-феврале показатель находился на уровне 54,4%-54,6%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил сложившуюся ситуацию рядом факторов. Во-первых, на фоне ужесточения условий по льготным ипотечным программам и роста ключевой ставки выдачи сильно снизились, а доля отказов до нового года стабильно сокращалась — банки пытались добрать с рынка то немногое, что оставалось.

Во-вторых, по словам эксперта, происходило и серьезное снижение спроса со стороны качественных заемщиков: самые надежные из них, учитывая высокие ставки и жесткие неценовые условия кредитов, предпочли взять паузу. На этом фоне в начале года доля отказов в ипотечных кредитах заметно выросла.

Одна из причин роста доли одобрений в ипотечном кредитовании, по мнению банкиров, — увеличение размера субсидии, которую они получают из федерального бюджета за выдачу кредита по льготным ставкам в порядке компенсации недополученного дохода. Расчет происходит по такому принципу: к действующей ключевой ставке прибавляется размер субсидии и вычитается ставка льготного кредита. Например, для семейной ипотеки, где потолок ставки составляет 6% при ключевой ставке в 21% при действовавшем до февраля размере возмещения 2 п. п., банк мог рассчитывать на компенсацию недополученных 17%.