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Евро упал ниже 90 рублей, доллар закрепился возле 80,5

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Курс евро опустился ниже отметки в 90 рублей, доллар стабилизировался вблизи уровня 80,5 рублей. Рубль не сдаётся и продолжает укрепляться против основных мировых валют после краткосрочной коррекции, закончив торги во вторник, 13 мая, с положительной динамикой.

Восходящей динамике курса рубля продолжает способствовать избыточное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, не находящее достаточного спроса, в первую очередь от импортеров.

«Ситуация в основном обусловлена высокими процентными ставками, которые сдерживают активность потребителей, не позволяя восстановиться импорту. Одновременно жесткие денежно-кредитные условия вынуждают компании компенсировать возросшие рублевые издержки продажей большего количества валютной выручки вместо корпоративных займов, которые обходятся слишком дорого», – поясняют эксперты БКС Мир инвестиций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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