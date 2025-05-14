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Каждый второй россиянин выбирает накопительный счет для сбережений

Россельхозбанк проанализировал сберегательное поведение россиян. По данным исследования РСХБ, почти каждый второй опрошенный житель страны выбирает накопительные счета для сбережений. Также большая часть участников исследования (42%) сообщили, что делают сбережения с целью формирования финансовой подушки.

Вклад рубль бережет

По данным исследования РСХБ, 45% опрошенных россиян выбирают откладывать на собственные цели с помощью накопительных счетов. Вторым по популярности инструментом среди участников исследования стали депозиты – их выбирают 30% опрошенных. Также, чтобы накопить капитал, россияне используют инвестиции в фондовый рынок (6%), валютные инструменты (6%) и инвестиции в недвижимость (3%). 10% опрошенных отметили, что предпочитают хранение наличных дома.

Порядка 5-15% от своего дохода готовы ежемесячно откладывать большая часть россиян – 76% опрошенных. Пополнять свои накопления на сумму, составляющую 15-20% от доходов, выбирают 14%. Более четверти (20-30% от доходов) и более трети  (от 30% ежемесячного дохода) обычно откладывает каждый десятый россиянин (10%).

Спать спокойно с финансовой подушкой

Большая часть опрошенных – 42% признались, что делают сбережения с целью формирования финансовой подушки. Почти каждый второй житель страны (18%) откладывает деньги на путешествия. О долгосрочной перспективе – формировании пассивного дохода – думают 14% опрошенных и делают сбережения с этой целью. Желание улучшить свои жилищные условия также вдохновляет на накопления – равное количество опрошенных (по 13%) копят на покупку недвижимости или ремонт.

56% опрошенных сообщили, что в 2025-м году собираются откладывать больше, чем в предыдущем. Остальные 44% планируют откладывать столько же, сколько и в 2024 году.

Экспертное мнение

«Макроэкономические условия остаются благоприятными для формирования сбережений, – комментирует руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич. – Банк России твердо намерен снизить инфляцию до целевого значения в 4% и держать процентные ставки на повышенном уровне ровно столько, сколько потребуется».


/ Сибирское Информационное Агентство /


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