Путин рассказал, в каких случаях западные компании пустят в РФ: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: на Западе оценили силу новых антироссийских санкций, Путин рассказал об условиях возвращения ушедших из РФ компаний, в ГД предложили ввести налоговую выплату для ряда категорий россиян, а в Иркутской области у самолета во время полета обнаружилась техническая неисправность. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Бессилие санкций

На Западе оценили силу новых санкций против России. Зарубежные эксперты отмечают, что они окажутся бесполезными без поддержки со стороны США. «Масштабные санкции, которые европейские лидеры пригрозили ввести против России, столкнутся с огромными политическими препятствиями, и без поддержки США не получится нанести значимый ущерб», – сообщает Reuters.

1000 причин отказать

Президент Владимир Путин на встрече с руководителями «Деловой России» в Кремле рассказал про условия возвращения ушедших иностранных компаний в РФ. Путин отметил, что надо будет смотреть «кто как себя ведет», извинений точно будет «недостаточно». Планируется исходить из национальных интересов и принимать решения прагматично. Пускать обратно фирмы собираются при условии, если в них нуждается рынок. Ежели это не будет выгодно стране, президент предложил находить «тысячу причин», чтобы отказать.

Новая выплата

В России предложили ввести новую налоговую выплату для определенных категорий работников. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Деньги в случае одобрения инициативы будут ежегодно выплачиваться педагогам, врачам, фармацевтам, артистам и ученым. Размер определяется разницей между реально уплаченным налогом на доходы физлиц за прошедший год и суммой налога, рассчитанной по ставке 6% от тех же доходов. Авторы инициативы считают, что она поможет привлечь новых молодых специалистов.

Техническая неисправность

В Приангарье произошел авиационный инцидент. Самолету Ан-24 авиакомпании «Ангара», летевшему из Иркутска в Тынду, пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности – произошел отказ одного из генераторов двигателя. Транспорту удалось успешно приземлиться в столице Приангарья. По факту происшествия организована проверка.

Массовое ДТП

Авария с участием сразу нескольких машин случилась в Иркутске. Инцидент произошел накануне во дворе дома 118/1 по улице Розы Люксембург в Ленинском округе областного центра. Водитель кроссовера Jetour повредил не менее четырех припаркованных автомобилей. Нарушителя поймали, проводится проверка.