Бизнес просит Путина снизить НДС для общепита и стимулировать IPO

На встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 13 мая, представители «Деловой России» обсудили ключевые вопросы, касающиеся экономического развития. Основные темы включали стимулирование IPO, снижение НДС в сфере общепита и разрешение строительства инфраструктуры на сельхозземлях для развития туризма, сообщает РБК.

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О возвращении иностранных компаний

Президент обсудил с главой «Деловой России» Алексеем Репиком возможность возвращения иностранных компаний на российский рынок. Путин отметил, что одних извинений для их возвращения недостаточно. Компании могут быть допущены обратно, если рынок в них нуждается, но если это невыгодно России, следует найти причины для отказа.

«Я, знаете, по-простому скажу, по-народному: невыгодно – надо найти 1000 причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас. А по одной будем спорить в судах лет 15 как минимум», – сказал президент.

Фондовый рынок и IPO

Для удвоения капитализации фондового рынка, как поставил задачу президент, необходимо привлечение новых эмитентов и инвесторов, а также гибкие финансовые ресурсы, отметил Алексей Калинин, руководитель ГК «Аквариус». По его словам, технологические компании уже сегодня нуждаются и готовы к привлечению акционерного капитала, но проведение IPO для многих небольших технологических компаний — крайне затратная процедура, требующая расходов на юристов, на подготовку к отчетности, а также комиссии банкам-организаторам, что в сумме составляет порядка 5–9% от суммы размещения.

Калинин предложил расширить реестр высокотехнологичных компаний (компенсация проведения IPO сейчас предусмотрена только для малых технологических компаний), создать налоговые льготы для покупки акций и поручить ЦБ разработать стимулы для профессиональных инвесторов.

О сфере общепита

Михаил Гончаров, председатель комитета по ресторанному бизнесу «Деловой России» и основатель сети ресторанов «Теремок», предложил снизить НДС для предприятий общественного питания до 3% без права налогового вычета. В настоящее время компании, не освобожденные от уплаты НДС, платят налог по общей ставке 20%, но с учетом вычета фактически платят от 3 до 4%.

Гончаров также предложил разделить НДС на две части: 2% направлять в федеральный бюджет и 1% — в муниципальный, что, по его мнению, может повысить интерес местных властей и способствовать развитию бизнеса. Министр финансов России Антон Силуанов заявил о готовности обсуждать ставку НДС на уровне 3–4% для общепита, чтобы избежать дробления бизнеса, и сообщил о договоренности с предприятиями о повышении порога выручки, до которого НДС не будет уплачиваться, с 2 млрд до 3 млрд рублей.

О торговле

Михаил Кучмент, совладелец Hoff, обратился к президенту с предложением рассмотреть снижение порога для уплаты оборотного НДС торговыми компаниями и постепенную отмену упрощенной системы налогообложения в торговле. Он подчеркнул необходимость сохранения льготных режимов для производственных компаний, сферы услуг и несетевых магазинов, где эти меры действительно способствуют росту. Кучмент отметил, что недобросовестные компании активно используют текущие меры поддержки, избегая уплаты НДС через дробление бизнеса, особенно в онлайн-торговле.

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что в этом году проводится эксперимент по обмену данными о продавцах с крупнейших онлайн-площадок. Целью является не ликвидация «дробленщиков», а стимулирование их к переходу на общую систему налогообложения до достижения значительного объема продаж.

О самозанятых

Предприниматели обратились к президенту с просьбой рассмотреть возможность привлечения самозанятых и индивидуальных предпринимателей в качестве альтернативы наемному труду. Сергей Колесников, президент компании «Технониколь» и руководитель экспертного центра по антимонопольному регулированию «Деловой России», отметил, что в настоящее время существует налоговый арбитраж, при котором наемный труд обходится компаниям в 43% налогов, включая 30% социального налога и 13% НДФЛ. В то время как использование труда самозанятых обходится всего в 6%, что делает их более привлекательными для многих компаний. Президент Путин подчеркнул важность не загонять самозанятых обратно «в тень».

О винном и сельском туризме

Роман Баталов, глава Mantera Group, предложил пересмотреть запретительные нормы в земельном и смежных законодательствах, которые препятствуют развитию винного и сельского туризма. Он предложил внести изменения, которые позволят строительство объектов для винного и сельского туризма на сельскохозяйственных землях, ограничивая при этом площади таких строений. В настоящее время законодательные ограничения не позволяют размещать гостей в гостиницах на территории винодельни, предлагать завтрак на винограднике или участвовать в уборке ягод, что мешает адаптации к потребностям потребителей и бизнеса.