Госдума одобрила арест имущества релокантов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность ареста имущества граждан, совершающих правонарушения за границей, если они направлены против интересов России, сообщает газета "Ведомости".

Законопроект был предложен Госсоветом Татарстана и депутатом Айратом Фарраховым. Он предусматривает административную ответственность за такие действия, как дискредитация Вооруженных сил, возбуждение ненависти, призывы к нарушению территориальной целостности и распространение недостоверной информации.

Фаррахов пояснил, что цель законопроекта — предотвратить совершение новых правонарушений и сделать так, чтобы лица, находящиеся за границей, почувствовали последствия своих действий. Таким образом, Госдума стремится обеспечить, чтобы потенциальные нарушители не решились следовать примеру тех, кто уже совершил подобные действия.