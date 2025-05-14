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Десятиэтажную гостиницу строят на улице Рабочая в Иркутске

Ввод в эксплуатацию запланировал на первый квартал 2027 года. Информация об этом опубликована на портале Наш.дом.рф.

<p>Фото с сайта Наш.дом.рф</p>

Фото с сайта Наш.дом.рф

Десятиэтажный отель на 154 номера возводят в Иркутске на улице Рабочая,12. Сдача запланирована на первый квартал 2027 года. Застройщиком выступило ООО СЗ «4 Звезды».

В здании разместят ресторан, коворкинг и кофейню.

По информации издания Ирсити, сейчас проект ищет инвесторов – минимальный взнос составляет 7,1 млн рублей. Взамен вложившиеся смогут бесплатно проживать в номерах отеля в свободные от аренды даты.


<p>Фото с сайта Наш.дом.рф</p> <p>Фото с сайта Наш.дом.рф</p> <p>Фото с сайта Наш.дом.рф</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /


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