Иркутянина отправили на 8,5 года в колонию за контрабанду леса на 580 млн рублей

Жителя Иркутска признали виновным в контрабанде более 112 тысяч кубометров леса. Ущерб от его действий оценили в 580 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Суд установил, что в 2016-2019 годах мужчина в составе организованной группы от имени подконтрольных юридических лиц занимался скупкой незаконно заготовленной древесины и последующей ее легализацией, совершая фиктивные сделки с использованием документов, содержащих недостоверные сведения. Кроме того, он на системной основе вывозил лесоматериалы через таможенную границу ЕАЭС.

Суд приговорил иркутянина к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. рублей. Кроме того, его лишили права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, сроком на 3 года. Реальное наказание отсрочено до достижения его ребенком 14-летнего возраста, поскольку осужденный является единственным родителем.

Расследование в отношении соучастников продолжается.