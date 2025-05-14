ИНК выделила гранты на проекты благоустройства в Усть-Кутском и Катангском районах

Иркутская нефтяная компания (ИНК) подвела итоги грантового конкурса «Район моей мечты – 2025» в Усть-Кутском и Катангском районах.

Четыре проекта благоустройства получат грантовую поддержку. Всего на конкурс было подано 14 заявок от общественных и некоммерческих организаций, ТСЖ, ТОС, а также бюджетных учреждений культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты. Проекты, которые не прошли конкурсный отбор, получили консультативную поддержку для доработки заявок.

– Мы рады поддержать активных жителей, которые готовы вкладывать свои силы и идеи в развитие Усть-Кутского района и города Усть-Кута. Грантовый конкурс – это инструмент, который помогает воплотить в жизнь самые разные проекты – от озеленения дворов до создания новых общественных пространств, – отметила директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольга Харина.

Среди победителей – проект «Все грани красоты» ТСЖ «Олимп», направленный на создание современного пространства для жителей Усть-Кута. Проектом запланировано нанесение граффити, установка малых архитектурных форм и озеленение дворовой территории. Организация является постоянным участником конкурса, ранее реализовавшим другие инициативы по благоустройству города.

Еще один победитель конкурса – проект «Непоседы 2.0» Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Усть-Кутского района. Инициатива направлена на продолжение благоустройства детской площадки: установки нового игрового оборудования, веранды и малых архитектурных форм.

Среди поддержанных инициатив в Катангском районе – проект по обустройству детской спортивно-игровой площадки в селе Ербогачен, а также создание зоны отдыха в отдаленном эвенкийском селе Хамакар, где планируется установить беседку и качели.

Все проекты-победители будут реализованы до конца ноября 2025 г. Средства гранта могут быть направлены на приобретение и доставку материалов, установку малых архитектурных форм, озеленение и проведение мероприятий.