100 тысяч рублей отсудили в Иркутской области в пользу ребенка, пострадавшего в ДТП

В Иркутской области ребенок, пострадавший в ДТП, получит компенсацию. Ее выплатит водитель транспорта, нарушившего ПДД, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, минувшей осенью в дневное время водитель автомобиля Mitsubishi Outlander наехал на 8-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего несовершеннолетний получил травмы.

«В защиту прав ребенка прокуратура направила в суд иск о взыскании с водителя транспортного средства компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП. Судом требования прокурора удовлетворены», – пояснили в ведомстве.

Ребенок получил 100 тыс. рублей.