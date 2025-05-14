Банки ужесточают правила разблокировки счетов

Организации требуют для разморозки счета приходить в офис с родней. Об этом пишет газета «Известия».

Российские банки начали требовать присутствие родственников для разморозки счетов, заблокированных в целях защиты от мошенников. По информации издания, клиентка одного из крупных банков России столкнулась с отказом в разблокировке, пока не приведет сына в отделение. За время проверки на ее заблокированный счет поступила зарплата, а по кредиту набежали проценты.

Эксперты подтверждают рост подобных случаев, особенно при подозрительных операциях пожилых клиентов или крупных переводах. Банки используют трехэтапную проверку: автоматический анализ, ручной контроль и звонок клиенту. В сложных ситуациях могут потребовать личный визит с документами или даже с родственником.

ЦБ рекомендует сервис «второй руки», позволяющий заранее назначить доверенное лицо для подтверждения операций. Однако юристы отмечают перегибы – требования привести родственников не имеют законодательной основы. Количество жалоб на блокировки счетов выросло на 37% за год.

Банки объясняют такие меры борьбой с мошенничеством, но эксперты призывают найти баланс между безопасностью и правами клиентов, особенно одиноких или проживающих далеко от родных.