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Микрокредитную организацию оштрафовали в Приангарье за круглосуточные сообщения должнику

В Иркутской области привлекли к ответственности микрокредитную организацию «Ясень», которая нарушила права должника при попытке побудить его вернуть долг. Подробности сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

По данным ведомства, организация в разное время суток с разных номеров телефона отправляла анонимные сообщения с требованием погасить задолженность по договору потребительского займа.

В связи с этим, в отношении микрокредитной компании составили административный протокол. В результате его рассмотрения суд вынес решение привлечь компанию к ответственности и назначил штраф в 50 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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