Иркутская область и Монголия расширяют сотрудничество в научной сфере

Ключевые пункты соглашения – обмен студентами и совместная работа молодых ученых. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент Монгольской академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу обсудили перспективы совместных научных проектов. Встреча прошла с участием представителей Иркутского научного центра СО РАН, дипломатов и региональных властей.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут обмен студентами и совместная работа молодых ученых.

Дэмбэрэл Содномсамбуу, выпускник Иркутского госуниверситета, отметил многолетнее партнерство в области геологии, биологии и экологии. Стороны договорились рассмотреть участие монгольских исследователей в молодежном форуме «Байкал» и развивать проекты в сфере лесовосстановления и поставок биотоплива.

– В течение многих лет иркутские вузы сотрудничают с монгольскими университетами. Ежегодно в университетах региона получают высшее образование более 300 граждан Монголии. Монгольские студенты изучают экономику, сельское хозяйство, медицину, технические специальности, железнодорожное хозяйство и другие. Преподаватели русского языка из Монголии имеют возможность повышать квалификацию. Между Иркутской областью и Монголией накоплен значительный опыт в проведении совместных научно-образовательных и производственных проектов, которые можно реализовать в текущих условиях, – подчеркнул Игорь Кобзев.