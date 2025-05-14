Иркутские керлингисты стали чемпионами международных соревнований в Сербии

Спортсмены из Иркутской области Елизавета Трухина и Николай Лысаков заняли второе место на международном турнире под эгидой Мирового тура по керлингу WCT Serbian Curling Jubilee Bonspiel 2025, который состоялся в городе Белграде Сербии. Об этом сообщает пресс-служб правительства региона.

«Стоит отметить, что наши спортсмены прошли все матчи без поражений и только в финале уступили россиянам. В Сербию ребята отправились сразу же после домашнего чемпионата России по керлингу среди смешанных команд, на котором впервые в истории керлинга одержали победу», – отметил министр спорта Приангарья Павел Богатырёв.

Всего за медали турнира боролись 16 команд из России, Словакии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Хорватии, Турции, Боснии и Герцеговины, Сербии и Кыргызстана.

По регламенту международного турнира на первом этапе команды сыграли в трех группах по круговой системе. Спортсмены, занявшие первое и второе места в группах, а также две команды, занявшие третьи места с лучшим результатом, вышли в плей-офф. Система плей-офф: четвертьфинал, полуфинал, финал и матч за третье место.

По итогам игр Елизавета Трухина и Николай Лысаков стали обладателями серебряных наград. Золото завоевали российские спортсмены Кира Езех и Олег Красиков. Бронза досталась спортсменам из Нидерландов.

Николай Лысаков и Елизавета Трухина являются мастерами спорта России и занимаются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» под руководством тренера Анны Трухиной.