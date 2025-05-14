Рекомендации ФНС для майнеров на севере Иркутской области: что нужно знать

В северных районах Иркутской области физические лица могут заниматься майнингом цифровой валюты в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ. Если энергопотребление превышает 6 тысяч киловатт-часов в месяц, майнинг возможен только при регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) и включении в соответствующий реестр. При меньшем потреблении регистрация не требуется, сообщается на сайте ФНС.

Независимо от размера потребления электроэнергии и наличия статуса ИП физические лица при майнинге криптовалюты обязаны представлять в налоговый орган:

ежемесячную информацию об объеме криптовалюты - в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором она получена;

налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ - не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором криптовалюта получена. В ней должны быть отражены доходы в виде стоимости полученной криптовалюты (уменьшенные на документально подтвержденные расходы), а также исчисленная сумма налога с таких доходов.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 07.04.2025 №439, на отдельных территориях Иркутской области, включая города Иркутск, Ангарск, Тулун и Иркутский район, майнинг запрещен с 07.04.2025 по 15.03.2031.