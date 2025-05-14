Выдача кредитных карт в России сократилась вдвое за год

Средний размер лимита по карте за год вырос на 5%. Данные приводит «Объединенное кредитное бюро».

В апреле 2025 года банки выдали 1,11 млн кредитных карт на сумму 139,42 млрд рублей, что в два раза меньше показателей апреля 2024 года. При этом средний кредитный лимит вырос на 5%, достигнув 125 тысяч рублей.

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург остаются лидерами по объему одобренных лимитов, хотя в этих регионах также зафиксировано снижение выдачи на 11-15%. Наибольшие средние лимиты получили жители Сахалинской области (209 тыс. руб.), Ямало-Ненецкого АО (169 тыс. руб.) и Камчатского края (164 тыс. руб.).

За первые четыре месяца 2025 года россияне оформили 4,64 млн кредитных карт, что на 50% меньше аналогичного периода прошлого года. Общий объем кредитных лимитов сократился на 43%, составив 566,53 млрд рублей.