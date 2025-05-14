Рынок вторичного жилья Иркутска стагнирует

За апрель цена квадратного метра снизилась на 0,1%. Данные приводит сервис «Яндекс Недвижимость».

В апреле 2025 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке Иркутска осталась практически неизменной, составив 134 тыс. рублей (-0,1% за месяц). При этом объем предложения вырос на 17,9%, а средняя цена квартиры достигла 6,5 млн рублей при типичной площади 48 кв. м.

Среди российских миллионников наибольший рост цен показала Пермь (+3,4%), Ростов-на-Дону (+1,8%) и Екатеринбург (+1,4%). Лидерами по стоимости остаются Москва (359 тыс. руб./кв. м) и Санкт-Петербург (214 тыс. руб./кв. м), тогда как в Челябинске и Волгограде цены не превышают 100 тыс. рублей за квадратный метр.

«В преддверии лета вторичный рынок показывает некоторое оживление, – комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости». – На фоне стагнации ключевой ставки, которая продолжается уже полгода, собственники начали постепенно повышать цены на свои объекты. Это связано с тем, что ожидания большинства игроков на рынке связаны скорее со скорым началом цикла снижения ставки, чем с дальнейшим сохранением текущего уровня. Также стоит отметить, что рост стоимости вторичного жилья менее чем на 1% за месяц – это показатель, который не превышает уровень текущей инфляции».