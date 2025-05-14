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24% иркутян готовы установить самозапрет на азартные игры

Ограничение позволит установить система «Стопазарт». Данные опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

24% жителей Иркутска планируют воспользоваться механизмом «Стопазарт», который позволит добровольно вносить себя в реестр запрета на азартные игры сроком от 3 месяцев до пожизненного ограничения. При этом большинство рассматривают это не как борьбу с игровой зависимостью, а как защиту от мошенников.

Инициатива нашла наибольший отклик среди мужчин (28%), молодежи до 35 лет (27%) и граждан с доходом выше 100 тыс. рублей (28%). Половина опрошенных не видят необходимости в таком запрете, ссылаясь на самоконтроль, а 26% пока не определились с решением. Напомним, ранее 50% иркутян уже поддержали саму идею создания системы «Стопазарт».


/ Сибирское Информационное Агентство /


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