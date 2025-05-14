ВТБ и НИУ ВШЭ открыли весеннюю школу бизнес-информатики

Сегодня в Москве открылась очередная Весенняя школа банка ВТБ и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) по направлению «Бизнес-информатика». В этом году участниками Весенней школы стали 100 студентов из 24 регионов России и 45 вузов.

Образовательные школы проводятся ежегодно для участников Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», успешно прошедших дополнительный конкурсный отбор. Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

С 14 по 16 мая студенты смогут принять участие в кейс-чемпионате, разработать стратегию внедрения искусственного интеллекта в мобильное приложение ВТБ, которая позволит повысить качество клиентского опыта. Также участники посетят лекции и мастер-классы от ведущих сотрудников банка и преподавателей Высшей школы экономики.

Студенты примут участие в панельной дискуссии на тему «Вселенная возможностей: какие перспективы развития карьеры есть у молодых специалистов в 2025 году?» и в ИТ-митапах на темы: «Платформа ИИ-агентов в банке» и «От суперприложения к индивидуальному банку». В рамках кейс-чемпионата студентам предстоит создать свой бизнес-проект и защитить его перед жюри.

«Для нас принципиально важно не только выявлять талантливых специалистов, но и создавать условия для их профессионального роста. В этом году участники школы будут работать над актуальными задачами цифровой трансформации, включая интеграцию ИИ в клиентские сервисы. Такие инициативы укрепляют наш технологический суверенитет и формируют кадровый резерв для инновационных проектов банка», – рассказал заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

«Олимпиада «Я – профессионал» – это точка входа в индустрию, где знания превращаются в действие, а амбиции становятся траекториями. Весенняя школа ВТБ и НИУ ВШЭ по направлению «Бизнес-информатика» – это следующий шаг: здесь участники тренируются мыслить на опережение, моделируют бизнес-процессы и ищут новые решения в условиях, близких к реальным рабочим ситуациям. Конкурс в шесть человек на место – показатель не просто популярности, а уровня доверия студентов к формату, где каждый кейс –симулятор будущей карьеры», – подчеркивает руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

С момента запуска олимпиады в 2017 году ВТБ является главным партнером-организатором по двум научным направлениям: «Финансы и кредит» и «Бизнес-информатика». За это время в сезонных школах приняли участие более 1600 студентов из более чем 65 регионов РФ.