Жители Иркутской области старшего поколения стали чаще покупать парфюмерию в интернете

Самые популярные товары – туалетная вода, масляные духи и диффузоры. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Жители Приангарья старше 46 лет активнее остальных возрастных категорий интересуются ароматами. Так, в первом квартале 2025 года относительно подобного периода прошлого года абоненты от 46 до 55 лет увеличили трафик на сайтах парфюмерных магазинов на 9%, а люди 56+ – на 20%.

В Иркутской области больше всего туалетной водой, масляными духами, диффузорами и другой парфюмерией интересуются женщины – на них приходится 65% от общего количества посещений. При этом мужчины из года в год стабильно держат уровень потраченного трафика, а женщины снизили его на 3%.

Самый заметный рост интереса к онлайн-покупкам парфюмерии в январе-марте 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывают мужчины старше 56 лет – на 31%. Их ровесницы тоже стали больше «смотреть ароматы» в интернете, но не так активно: трафик увеличился на 15%. Абоненты 46-55 лет продемонстрировали рост на 9%.

Резкий спад интереса произошел у иркутской молодежи. Зумеры от 14 до 20 лет на 52% меньше времени стали проводить на сайтах косметических и парфюмерных магазинов, а молодые люди 21-25 лет – на 31%. А самые частые посетители онлайн-площадок, на которых приходится более трети трафика, – абоненты 26-35 лет – снизили спрос на 3%.

В целом по России мужчины стали активнее покупать парфюмерию через интернет: в первом квартале 2025 года их трафик этих платформах увеличился на 23% относительно того же периода, тогда как у женщин показатель вырос на 20%. Интерес россиян к онлайн-шоппингу в косметическом сегменте остается стабильно высоким – средний трафик на сайтах этих магазинов вырос на 6%.

В топ-10, помимо Саранска, Салехарда и Кызыла также вошли Горно-Алтайск, Мурманск, Архангельск, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков и Майкоп – на жителей этих городов, где мало или вовсе нет офлайн-точек крупных косметических сетей, приходится больше всего интернет-трафика в расчете на одного пользователя.

В то же время Москва располагается только на 39 месте, а Санкт-Петербург – на 57.

Как отметили аналитики МегаФона, жители Иркутской области увеличили объем трафика на сайтах с парфюмерией на 40%. Абсолютное лидерство приходится на интернет-магазин «Золотого Яблока» – покупатели потратили на него 75% от общего объема трафика, нарастив активность за первый квартал этого года на 66%. Другие крупные бьюти-ритейлеры «Лэтуаль», «Рив Гош» и «Иль дэ ботэ» занимают суммарно 20%, потеряв за год 4,5% трафика.

«Подружка» стала лидером по росту интереса: абоненты в 12 раз больше времени стали проводить на ее сайте. Ресурсы с корейской косметикой набрали 24% трафика в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В сетевых бьюти-компаниях вроде Avon и Oriflame, парфюмерных маркетплейсах и интернет-площадках бюджетной косметики, наоборот, активность покупателей снизилась.