Новости

Водителя, устроившего массовую аварию в Иркутске, арестовали на 15 суток

В Иркутске накануне произошла массовая авария в районе дома 118/1 по улице Розы Люксембург. 40-летнего мужчину, который ее устроил, арестовали, сообщает пресс-служба региональной полиции.

В результате серии ударов водитель Jetour повредил четыре припаркованных машины. На месте нарушителя задержали. Он пояснил, что приехал в Иркутск из поселка Мегет к товарищу, с которым распивал спиртное. Процедура освидетельствования подтвердила опьянение.

В отношении водителя составили четыре административных протокола. Суд назначил автомобилисту наказание – арест на 15 суток.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

MetaEstate
«Нарния» с сибирским характером. 5 преимуществ посёлка «Кроны»
Посёлки, вдохновлённые природой. MetaEstate запускает два новых загородных проекта
Ваш личный полуостров покоя. 5 фактов о посёлке «Уладова Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес