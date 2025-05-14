Водителя, устроившего массовую аварию в Иркутске, арестовали на 15 суток

В Иркутске накануне произошла массовая авария в районе дома 118/1 по улице Розы Люксембург. 40-летнего мужчину, который ее устроил, арестовали, сообщает пресс-служба региональной полиции.

В результате серии ударов водитель Jetour повредил четыре припаркованных машины. На месте нарушителя задержали. Он пояснил, что приехал в Иркутск из поселка Мегет к товарищу, с которым распивал спиртное. Процедура освидетельствования подтвердила опьянение.

В отношении водителя составили четыре административных протокола. Суд назначил автомобилисту наказание – арест на 15 суток.