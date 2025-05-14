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Запущена новая водно-пешая экскурсия по Иркутску

В Иркутске разработали и запустили новую водно-пешую экскурсию, которая включает прогулки по городу и Ангаре, следует из данных Восточно-Сибирского речного пароходства.

Программой предусмотрены посадка на бульваре Гагарина на теплоход «Сокол», прибытие на водном транспорте к Московским Воротам и высадку здесь, пеший тур по маршруту Московские ворота – Нижняя Набережная – памятник Основателям города – Вечный огонь – Храм Спаса Нерукотворного – Собор Богоявления – Органный зал – сквер имени Кирова.

Продолжительность составляет 2 часа. Экскурсии будут организовывать при наборе групп от шести человек с 16 мая по 14 сентября. Предусмотрено участие гида.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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