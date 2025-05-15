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Предпроект нового аэропорта Иркутска начнут создавать в этом году

В Иркутске в ближайшие годы появится новый аэропорт. Предпроектные работы начнутся уже в этом году, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Наиболее крупным объектом, к реализации которого мы готовимся приступить, является строительство аэропорта Иркутск-Новый за чертой города. На встрече обсудили подготовку к началу разработки предпроектной документации, к которой планируется приступить в этом году», – сказал Игорь Кобзев.

Он пояснил, что проведение этих мероприятий даст возможность получить общую сумму строительства и разработки проектных решений.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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