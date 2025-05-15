Путин утвердил делегацию на переговоры в Стамбуле: Мединский снова во главе

Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле. Возглавит делегацию, как и в 2022 году, Владимир Мединский, помощник президента. В состав также вошли Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел, Игорь Костюков, начальник Главного управления Генштаба ВС, и Александр Фомин, заместитель министра обороны, сообщает РБК.

Дополнительно в переговорах примут участие эксперты, включая Александра Зорина, Елену Подобреевскую, Алексея Полищука и Виктора Шевцова.

Украина пока не объявила состав своей делегации, но, по данным источников, ее представят президент Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники.

На переговорах также могут присутствовать представители США, в том числе госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у Путина в день переговоров запланирован ряд рабочих встреч. На уточняющий вопрос, пройдут ли они в России, Песков ответил: «Рабочие встречи».