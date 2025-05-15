Переговоры в Стамбуле: Трамп не приедет, но ожидает результатов

Президент США Дональд Трамп решил не посещать переговоры между Россией и Украиной, которые пройдут в Турции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. Ранее Трамп допускал возможность своего визита в Стамбул, так как на переговорах будут присутствовать Владимир Путин и Владимир Зеленский, передаёт РБК.
Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность прилета на переговоры, если посчитает это полезным. Он ожидал от встречи, назначенной на 15 мая, «хороших результатов».
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Кремль уже объявил состав российской делегации, которую возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Украина пока не объявила свой состав, но по данным источников, в делегацию войдут президент Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак, министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров, а также дипломатический советник Игорь Жовква.
От США на переговоры отправятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Инициатором встречи в Стамбуле стал Владимир Путин, заявивший, что цель переговоров — устранение первопричин конфликта.