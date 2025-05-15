Переговоры в Стамбуле: Трамп не приедет, но ожидает результатов

Президент США Дональд Трамп решил не посещать переговоры между Россией и Украиной, которые пройдут в Турции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. Ранее Трамп допускал возможность своего визита в Стамбул, так как на переговорах будут присутствовать Владимир Путин и Владимир Зеленский, передаёт РБК.

Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность прилета на переговоры, если посчитает это полезным. Он ожидал от встречи, назначенной на 15 мая, «хороших результатов».

Кремль уже объявил состав российской делегации, которую возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украина пока не объявила свой состав, но по данным источников, в делегацию войдут президент Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак, министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров, а также дипломатический советник Игорь Жовква.

От США на переговоры отправятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Инициатором встречи в Стамбуле стал Владимир Путин, заявивший, что цель переговоров — устранение первопричин конфликта.