Рубль на распутье: как переговоры в Стамбуле повлияют на курс?

Официальный курс доллара ЦБ на 15 мая опустился до минимумов за два года, достигнув отметки 80,22 руб./$. Последний раз курс был ниже 80,5 руб./$ в мае 2023 года. С начала года доллар подешевел на 21%, а в мае снизился на 1,64%. Экономисты связывают эту динамику с низким импортом и геополитическими событиями. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле, которые начнутся сегодня, 15 мая, сообщает газета "Ведомости".

Эксперты считают рубль избыточно крепким, но допускают его дальнейшее укрепление в случае позитивных новостей о завершении конфликта. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что улучшение геополитической ситуации может укрепить рубль до 70–80 руб./$, но при негативном исходе курс может вернуться в диапазон 90–100 руб./$. Он также предполагает, что иностранный капитал может начать поступать на российский рынок в ожидании улучшения отношений с США и смягчения санкций.

Главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров отмечает, что для фундаментальной оценки влияния переговоров нужны конкретные решения.

В будущем на фоне изменений геополитического контекста возможен дополнительный приток иностранного капитала, что может сказаться на укреплении рубля, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Обратную ситуацию – ослабление курса – может спровоцировать укрепление импорта, в том числе на фоне внешнеполитических событий, говорит Орлова.

Основным фактором укрепления рубля по-прежнему остается соотношение спроса и предложения на иностранную валюту на внутреннем рынке, сказано в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ. В апреле спрос достиг минимума с июля 2024 года, что отразилось на курсе: доллар снизился до 81,56 руб., юань — до 11,20 руб. Чистые продажи экспортеров в апреле составили $10 млрд, снизившись на 2% из-за снижения цен на нефть. Несмотря на укрепление рубля, население продолжает покупать валюту.

Прогнозировать период сохранения переоцененного рубля довольно сложно, при этом прошлый опыт говорит о том, что в среднем он может продлиться до полугода, отмечает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. По ее оценкам, следующей «якорной точкой» для изменения динамики курса может стать июль – август. В мае Донец ожидает сохранения курса около отметки 80 руб./$, при этом допускает, что летом он может вернуться в диапазон 90–95 руб./$.