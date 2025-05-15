Средняя максимальная ставка вкладов в банках России снизилась до 19,60%

Банк России зафиксировал снижение средней максимальной ставки по вкладам в мае 2025 года до уровня 19,60%. Ранее этот показатель составлял 20,05%.

Индикатор рассчитывался исходя из средних значений десяти крупнейших российских банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-Банка, Россельхозбанка, Почта Банка, Московского Кредитного Банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

Согласно данным регулятора, в зависимости от срока вклада проценты варьировались следующим образом: вклады сроком до 90 дней предлагали доходность около 18,42%; от 91 до 180 дней — 19,04%; от 181 дня до одного года — 19,17%; свыше одного года — 17,66%.

Напомним, 25 апреля Центробанк России в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21%, однако смягчил свой тон, исключив из пресс-релиза упоминание о возможном дальнейшем повышении ставок. Прогноз регулятора допускает колебания ставки в пределах 18,8–21,8% до конца года.