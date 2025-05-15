Где в Сибири врачам платят больше всего?

Работодатели из Иркутской области несколько превосходят ожидания местных соискателей. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Лидерами стали Республика Тыва (120 тыс. руб.) и Республика Алтай (100 тыс. руб.), за ними следуют Новосибирская область (99,9 тыс. руб.) и Красноярский край (87,8 тыс. руб.). В Иркутской области медианное предложение работодателей составляет 84,7 тыс. руб., что даже превышает ожидания местных специалистов (80,2 тыс. руб.).

Наибольшее число вакансий для врачей открыто в Новосибирской области (24% от всех предложений в СФО), Красноярском крае (19%) и Алтайском крае (17%). При этом Иркутская область демонстрирует острую нехватку медицинских кадров – на одну вакансию здесь приходится всего 1 резюме при норме в 4. Наименее привлекательные зарплаты предлагают в Алтайском крае – 62,5 тыс. руб. в среднем.