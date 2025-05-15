Инвестиции по советам блогеров грозят повышенными рисками, предупредил ЦБ

Банк России обратил внимание на появление новых открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), управляющими которыми выступают финансовые блогеры. Об этом сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков». Регулятор предупреждает, что такая практика может повлечь повышение риска на фондовом рынке.

Хотя привлечение внимания широкой аудитории и популяризация инвестиций имеют положительные стороны, такие как увеличение числа инвесторов и уменьшение информационного барьера между участниками рынка, сам факт активного распространения идей блогеров ведет к большей взаимозависимости различных сегментов финансового рынка. Это может создать риски чрезмерного подражания инвестиционным стратегиям друг друга, способствуя нестабильности и возможному возникновению пузырей, считает регулятор.

ЦБ уточнил, что речь идет об авторах телеграм-каналов.