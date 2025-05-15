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Развитие аэропортов Иркутской области обсудили в Минтрансе

На повестке была и подготовка к строительству международного аэропорта Иркутск-Новый на площадке «Ключевая». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

На встрече в Минтрансе РФ с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева рассмотрели планы строительства нового международного аэропорта «Иркутск-Новый» и реконструкции аэропортов в Усть-Куте и Киренске. Проект новой воздушной гавани включен в федеральную программу развития аэродромной сети на 2028-2030 годы.

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– Наиболее крупным объектом, к реализации которого мы готовимся приступить, является строительство аэропорта «Иркутск-Новый» за чертой города. На встрече обсудили подготовку к началу разработки предпроектной документации, к которой планируется приступить в этом году. Проведение этих работ даст возможность получить общую сумму строительства и разработки проектных решений, – сказал Игорь Кобзев.

Особое внимание уделено восстановлению гидротехнических сооружений в Киренске и подготовке проектной документации для ремонта ВПП в Усть-Куте. По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, совокупный пассажиропоток этих аэропортов превысил 4 млн человек, что подчеркивает важность модернизации инфраструктуры для отдаленных районов области. Губернатор поручил региональному минтрансу провести рабочее совещание по реализации проектов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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