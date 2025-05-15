МТС приглашает предпринимателей Иркутской области на бесплатные вебинары по цифровизации

Цифровая экосистема МТС проведет майскую серию бесплатных вебинаров (18+) для руководителей, владельцев бизнеса, маркетологов и ИТ-специалистов. Эксперты МТС на примере конкретных кейсов поделятся практическими советами и актуальными решениями для эффективной цифровой трансформации бизнеса. Нужна предварительная регистрация.
15 мая 16:00 Клиенты каждый день: 7 ошибок предпринимателя на пути к системному бизнесу
Вы узнаете:
- Как построить прибыльную воронку: методология продаж с помощью современных инструментов
- Как масштабировать отделы продаж в 2025 году
- Как нанять цифрового сотрудника, который работает за десятерых
Вебинар будет полезен собственникам бизнеса, индивидуальным предпринимателям
20 мая в 16:00 Повышаем качество обслуживания: как ускорить обработку заявок ЖКХ
На вебинаре вы узнаете:
- Как организовать работу с жителями, чтобы выезды по инцидентам выполнялись в срок
- Как повысить оценку жителей по работам на выездах
- Как удалённо контролировать подрядчиков на выездах
Вебинар будет полезен руководителям служб по работе с обращениями граждан, руководителям из контрольных ведомственных инспекций, работникам ЖКХ
27 мая в 16:00 Маркетинг и продажи – как работать в команде и начать выполнять планы
Вы узнаете:
- Почему возникают конфликты между отделом продаж и отделом маркетинга
- Как устранить причины конфликта и синхронизировать работу отделов?
- Как современные телеком-решения помогают «подружить» маркетинг и продажи
Вебинар будет полезен собственникам компаний, коммерческим директорам и руководителям отделов продаж и маркетинга
18+