Новости

МТС приглашает предпринимателей Иркутской области на бесплатные вебинары по цифровизации

Цифровая экосистема МТС проведет майскую серию бесплатных вебинаров (18+) для руководителей, владельцев бизнеса, маркетологов и ИТ-специалистов. Эксперты МТС на примере конкретных кейсов поделятся практическими советами и актуальными решениями для эффективной цифровой трансформации бизнеса. Нужна предварительная регистрация.

15 мая 16:00 Клиенты каждый день: 7 ошибок предпринимателя на пути к системному бизнесу 

Вы узнаете:

  • Как построить прибыльную воронку: методология продаж с помощью современных инструментов
  • Как масштабировать отделы продаж в 2025 году
  • Как нанять цифрового сотрудника, который работает за десятерых

Вебинар будет полезен собственникам бизнеса, индивидуальным предпринимателям

20 мая в 16:00  Повышаем качество обслуживания: как ускорить обработку заявок ЖКХ 

На вебинаре вы узнаете:

  • Как организовать работу с жителями, чтобы выезды по инцидентам выполнялись в срок
  • Как повысить оценку жителей по работам на выездах
  • Как удалённо контролировать подрядчиков на выездах

Вебинар будет полезен руководителям служб по работе с обращениями граждан, руководителям из контрольных ведомственных инспекций, работникам ЖКХ

27 мая в 16:00 Маркетинг и продажи – как работать в команде и начать выполнять планы 

Вы узнаете:

  • Почему возникают конфликты между отделом продаж и отделом маркетинга
  • Как устранить причины конфликта и синхронизировать работу отделов?
  • Как современные телеком-решения помогают «подружить» маркетинг и продажи

Вебинар будет полезен собственникам компаний, коммерческим директорам и руководителям отделов продаж и маркетинга

18+


/ Сибирское Информационное Агентство /


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