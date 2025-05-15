Уралсиб - в Топ-10 банков по объемам ипотечных выдач в 1 квартале

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 российских банков по объемам ипотечного кредитования по итогам 1 квартала 2025 года, согласно данным аналитического исследования Русипотеки. Всего за квартал Уралсиб выдал кредитов на сумму 9,5 млрд рублей. Ипотечный портфель банка по итогам этого периода составил 143,4 млрд рублей.

По общему объему выдач ипотечных кредитов Банк Уралсиб занимает 9 место в рейтинге, по объему кредитования на покупку жилья в новостройках – 10 место. Основной рост ипотечного кредитования в Уралсибе в 1 квартале происходил за счет выдач кредитов в рамках льготной программы «Семейная ипотека» (58% от общего объема) и собственных программ кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».