С 15 мая банки вводят жесткие лимиты на онлайн-переводы

С 15 мая 2025 года банки могут устанавливать лимиты на онлайн-переводы для клиентов, чьи данные содержатся в базе Банка России.

«По закону банк вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа в том случае, если сведения о клиенте или его банковских реквизитах содержатся в базе данных Банка России. Если банк не заблокировал карту или доступ к онлайн-банкингу, с 15 мая 2025 года для такого человека вводится лимит — он не сможет переводить себе или другим людям с использованием электронного средства платежа больше 100 тыс. рублей в месяц (ч. 11.6 ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ)», – пояснили в пресс-службе ЦБ.

Чтобы перевести сумму, превышающую лимит, необходимо обратиться в банк с документом, удостоверяющим личность.

На переводы в адрес юридических лиц ограничение не распространяется. Это значит, что человек, сведения о котором или информация о его платежных средствах есть в базе данных Банка России, по-прежнему сможет с использованием карт и онлайн-банкинга покупать товары в магазинах или на маркетплейсах, оплачивать жилищно-коммунальные и другие услуги.